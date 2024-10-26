مشاهير العرب - استعدادا لتصوير مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يكثف تدريبات تعلم اللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان مصطفى شعبان في الوقت الحالي، حيث يستعد لخوض المنافسة الدرامية بموسم رمضان 2025 من خلال مسلسل حكيم باشا، والذي يلعب من خلاله شخصية جديدة ومختلفة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تفاصيل مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين تفاصيل مسلسل حكيم باشا الذي يشارك من خلاله بماراثون دراما رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، تشهد أحداثه الكثير من التفاصيل المشوقة، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، تبدأ من شخصية تسعي للسيطرة على كنز ثمين متمثل في تجارته للآثار، مما يضعه في مواجهة قوية ومباشرة مع أحمد صيام، ويخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية.

ويضم مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان في بطولته العديد من النجوم، أبرزهم: سلوى خطاب، منذر ريحانة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد إضافة إلى فنانين آخرين جارى التعاقد معهم خلال أيام، ولم يكتف مصطفى شعبان بالفنانين، وإنما يكرر تعاونه مع مؤلف المعلم السيناريست محمد الشواف في مسلسل «حكيم باشا».

وخلال هذه الآونة، يكثف النجم مصطفى شعبان جلسات التدريب على اللهجة الصعيدية.

آخر أعمال مصطفى شعبان

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى شعبان، كانت مسلسل المعلم، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار شعبي حيث يظهر مصطفى شعبان، خلال البوستر المبدئي، بشخصية تاجر سمك وهي الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.