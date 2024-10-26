مشاهير العرب - أصالة تتعرض لـ خطأ تجميلي خطير في الأحبال الصوتية.. وشام الذهبي تنقذها بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - كشفت الطبيبة التجميلية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عن الأخطاء التجميلية التي وقعت فيها والدتها، والتي كانت تؤدي إلى أضرار جسمية، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال الكيمياء وتحديدا العناية بالبشرة.

شام الذهبي

قوالت شام الذهبي في تصريحات تلفزيونية: «حصل حاجات كتير أوي لماما كانت تريند وهي جربتها وعملتها وحصلها أعراض جانبية وحشة جدا، صولا بيبي وبتصدق أي حاجة ممكن حد يقولها عندي أبرة الفنكوش تصدق».

وأضافت: «راحت كذا مرة وعملت كذا إجراء نتيجتهم مكانتش حلوة وحصل تدمير بدل التجميل مرة حقنت بوتوكس دخل جوا الأحبال الصوتية بتاعتها ومعرفتش تغني وكان عندها حفلة كبيرة أوي».

أصالة تجري عدة عمليات تجميلية

وأشارت شام، إلى أن الطبيب الذي أجرى عملية تجميلية ناجحة لأصالة قد يخطئ مع آخرين فالأمر لا يتعلق بالطبيب وإنما يتعلق بالبشرة، موضحة أن أصالة دائمًا ما تهتم بالتغذية والفيتامينات الخاصة بالبشرة للحفاظ عليها.

وأضافت، أن أصالة تهتم بصحتها وببشرتها بانتظام، فهي تحرص على التغذية السليمة، وتتناول الفيتامينات، وتستخدم كريمات العناية بالبشرة، وتشرب كميات كافية من الماء، ولا تنام بالمكياج، ما يمنحها بشرة صحية ومميزة.