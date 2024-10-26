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مشاهير العرب - أصالة تتعرض لـ خطأ تجميلي خطير في الأحبال الصوتية.. وشام الذهبي تنقذها بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أصالة تتعرض لـ خطأ تجميلي خطير في الأحبال الصوتية.. وشام الذهبي تنقذها بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أصالة تتعرض لـ خطأ تجميلي خطير في الأحبال الصوتية.. وشام الذهبي تنقذها بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - كشفت الطبيبة التجميلية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عن الأخطاء التجميلية التي وقعت فيها والدتها، والتي كانت تؤدي إلى أضرار جسمية، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال الكيمياء وتحديدا العناية بالبشرة.

شام الذهبي

قوالت شام الذهبي في تصريحات تلفزيونية: «حصل حاجات كتير أوي لماما كانت تريند وهي جربتها وعملتها وحصلها أعراض جانبية وحشة جدا، صولا بيبي وبتصدق أي حاجة ممكن حد يقولها عندي أبرة الفنكوش تصدق».

أصالة وشام الذهبي

وأضافت: «راحت كذا مرة وعملت كذا إجراء نتيجتهم مكانتش حلوة وحصل تدمير بدل التجميل مرة حقنت بوتوكس دخل جوا الأحبال الصوتية بتاعتها ومعرفتش تغني وكان عندها حفلة كبيرة أوي».

أصالة تجري عدة عمليات تجميلية

وأشارت شام، إلى أن الطبيب الذي أجرى عملية تجميلية ناجحة لأصالة قد يخطئ مع آخرين فالأمر لا يتعلق بالطبيب وإنما يتعلق بالبشرة، موضحة أن أصالة دائمًا ما تهتم بالتغذية والفيتامينات الخاصة بالبشرة للحفاظ عليها.

أصالة وشام الذهبي

وأضافت، أن أصالة تهتم بصحتها وببشرتها بانتظام، فهي تحرص على التغذية السليمة، وتتناول الفيتامينات، وتستخدم كريمات العناية بالبشرة، وتشرب كميات كافية من الماء، ولا تنام بالمكياج، ما يمنحها بشرة صحية ومميزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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