مشاهير العرب - عصام عمر.. رحلة نجاح وجائزة أفضل ممثل تضعه في صدارة التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - عصام عمر.. استحوذ الفنان عصام عمر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عقب تكريمه في حفل توزيع جوائز دراما رمضان للإبداع «creative industry summit»، وذلك بعد تألقه في موسم دراما رمضان 2024 من خلال دوره في مسلسل مسار إجباري بالتعاون مع النجم الشاب أحمد داش.

وأثار عصام عمر، اهتمام وإعجاب الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب فعاليات حفله في توزيع جوائز دراما رمضان للإبداع «creative industry summit»، بعدما أكد على دعمه لفلسطين خلال فعاليات الحفل، قائلا: «بحب لما أكون في مكان أقول تحيا فلسطين والمقاومة».

وأضاف: «شكرا على الجائزة كان أصعب دور قدمته وأهدى الجائزة لحسام شوقي وفتحي إسماعيل، لأن كان ليهم دور رئيسي إن المسلسل يخرج للنور ربنا يرحمهم».

وشهد حفل توزيع جوائز الإبداع عن دراما رمضان 2024 تكريم عدد كبير من النجوم عن أعمالهم الدرامية، شريف سلامة وانجي المقدم وتامر حبيب وعصام عمر وركين سعد وسارة عبد الرحمن وحمزة دياب وعلى العربي وجهاد حسام الدين وياسمينا العبد وميرفت أبو عوف ومحمد حفظي وحسن أبو الروس ووليد المغازي وخالد مختار وأحمد فاضل والمخرج خالد الحلفاوي والمخرج عبد العزيز النجار.

مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عصام عمر، مشاركته في مسلسل مسار إجباري الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه حول، أخوين الأول علي والذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، والذي يفاجأ عند تعرض والده لوعكة صحية وينقل للمستشفى، أن لديه أخ غير شقيق له وهو حسين والذي يجسده الفنان الشاب أحمد داش.