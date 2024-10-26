الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - عصام عمر.. رحلة نجاح وجائزة أفضل ممثل تضعه في صدارة التريند - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - عصام عمر.. رحلة نجاح وجائزة أفضل ممثل تضعه في صدارة التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عصام عمر.. رحلة نجاح وجائزة أفضل ممثل تضعه في صدارة التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - عصام عمر.. استحوذ الفنان عصام عمر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عقب تكريمه في حفل توزيع جوائز دراما رمضان للإبداع «creative industry summit»، وذلك بعد تألقه في موسم دراما رمضان 2024 من خلال دوره في مسلسل مسار إجباري بالتعاون مع النجم الشاب أحمد داش.

وأثار عصام عمر، اهتمام وإعجاب الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب فعاليات حفله في توزيع جوائز دراما رمضان للإبداع «creative industry summit»، بعدما أكد على دعمه لفلسطين خلال فعاليات الحفل، قائلا: «بحب لما أكون في مكان أقول تحيا فلسطين والمقاومة».

عصام عمر بطل مسلسل بالطو

وأضاف: «شكرا على الجائزة كان أصعب دور قدمته وأهدى الجائزة لحسام شوقي وفتحي إسماعيل، لأن كان ليهم دور رئيسي إن المسلسل يخرج للنور ربنا يرحمهم».

وشهد حفل توزيع جوائز الإبداع عن دراما رمضان 2024 تكريم عدد كبير من النجوم عن أعمالهم الدرامية، شريف سلامة وانجي المقدم وتامر حبيب وعصام عمر وركين سعد وسارة عبد الرحمن وحمزة دياب وعلى العربي وجهاد حسام الدين وياسمينا العبد وميرفت أبو عوف ومحمد حفظي وحسن أبو الروس ووليد المغازي وخالد مختار وأحمد فاضل والمخرج خالد الحلفاوي والمخرج عبد العزيز النجار.

عصام عمر في مهرجان فينيسيا

مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عصام عمر، مشاركته في مسلسل مسار إجباري الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه حول، أخوين الأول علي والذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، والذي يفاجأ عند تعرض والده لوعكة صحية وينقل للمستشفى، أن لديه أخ غير شقيق له وهو حسين والذي يجسده الفنان الشاب أحمد داش.

اقرأ أيضاً
عصام عمر يعلق على عرض «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» في فينيسيا

قبل عرضه في مهرجان فينسيا.. عصام عمر يروج لـ «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

بعد الإعلان عن عرضه في فينيسيا.. عصام عمر يروج لـ«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - محمد التاجي: عادل إمام طلب مني المشاركة في «النوم في العسل» واعتذرت لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق