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مشاهير العرب - مي عز الدين تعود إلى المسرح في موسم الرياض مع «قلبي وأشباحه» (اعرف موعد العرض) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي عز الدين تعود إلى المسرح في موسم الرياض مع «قلبي وأشباحه» (اعرف موعد العرض) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي عز الدين تعود إلى المسرح في موسم الرياض مع «قلبي وأشباحه» (اعرف موعد العرض) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - مي عز الدين.. تستعد الفنانة مي عز الدين والفنان عمرو يوسف، في أداء البروفات النهائية لـ مسرحية قلبي وأشباحه، والتي زمن المقرر عرضها خلال موسم الرياض الأسبوع المقبل.

موعد عرض مسرحية قلبي وأشباحه

وأعلن «موسم الرياض» المسرحي، افتتاح فعالياته ابتداءً من 29 أكتوبر الجاري بمسرحية للنجمين مي عز الدين وعمرو يوسف بعنوان «قلبي وأشباحه»،

وطرح صناع مسرحية «قلبي وأشباحه»، البرومو الرسمي للعمل للفنانة مي عز الدين والفنان عمرو يوسف، وذلك استعدادا لعرضها ضمن موسم الرياض لهذا العام من يوم 29 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم 2 من شهر نوفمبر المُقبل، على مسرح محمد العلي داخل بوليفارد سيتي.

مي عز الدين تروج لمسرحية قلبي وأشباحه

كما أعلنت الفنانة مي عز الدين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشاركتها في موسم الرياض من خلال مسرحية قلبي وأشباحه وعلقت قائلة: «أحداث كوميدية مرعبة داخل قصر مهجور تنتظركم في مسرحية قلبي وأشباحه على مسرح محمد العلي داخل بوليفارد سيتي.

مي عز الدين

قصة مسرحية قلبي وأشباحه

ويشارك في مسرحية قلبي وأشباحه، الفنان عمرو يوسف، مي عز الدين، حمدي الميرغني، إيمان السيد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، وتأتي في إطار رعب كوميدي، وتدور أحداث المسرحية أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان، وتتوالى الأحداث.

مي عز الدين

أبطال مسرحية قلبي وأشباحه

مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة مي عز الدين، عمرو يوسف، حمدي الميرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، مروه أنور، دعاء رجب وإبرام سمير من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز وإخراج محمد محمدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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