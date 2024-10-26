فيلم عاشق يحقق هذا الرقم في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - حصد فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس، إيرادات بلغت 154.717 جنيه في شباك التذاكر، محتلًّا بذلك المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام اليومية.

قصة وأبطال فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبًا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

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