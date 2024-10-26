«سينما تك» تطلق النسخة الرابعة من مسابقتها.. وعدلي توما يؤكد: التكنولوجيا ليست بديلًا للمبدعين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - نظمت شركة جيميناي أفريقيا صباح اليوم السبت من خلال برنامج “سينما تك”، النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس عدلي توما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا.

وحضر فعالية مسابقة تقديم الأفكار كوكبة من نجوم الفن، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم أسماء بارزة في عالم الصناعة.

المهندس عدلي توما

وقال المهندس عدلي توما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا: إن فكرة "سينماتك" بدأت بمحاولة الربط بين التكنولوجيا وصناعة السينما، متابعًا: "عشان كدا عملنا مسار اسمه سينما تك كأول مسار من نوعه وحصلنا على حقوق الملكية الفكرية أننا أول ناس تشتغل في السينما تك".

وأضاف "توما": "بنختار 10 مشروعات من اللي بيقدموا تتضمن أفكار حقيقية وموجودة بالواقع.. بنأكد دايمًا أن التكنولوجيا مش بديل للمبدعين بتوعنا.. إنما هو عامل مساعد وأداة تساهم في تطوير الصناعة.. الهدف بتاعنا تطوير.. معندناش هدف نكون بديل للعنصر البشري لكن بنساعده".

لجنة تحكيم مسابقة تقديم الأفكار في برنامج سينما تك

وتضم لجنة تحكيم مسابقة تقديم الأفكار كل من المخرج يسري نصر الله، الفنان محمد فراج، الفنانة نيللي كريم، الفنانة أمينة خليل، المنتج طارق الجنايني.

منصة مسرح برشا

وتضمنت المشاريع المتسابقة في سينما تك لهذا العام، مشروع منصة مسرح برشا والتي يقدمها أعضاء فرقة مسرح البرشا بعد فوز فيلمهم "رفعت عيني للسما" بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان لهذا العام.

وتفاعل الحضور مع ما قدمته يوستينا سمير مؤسسة الفرقة عن فكرة المنصة وهدفها في تسهيل وصول المواهب في صعيد مصر للمنتجين والمخرجين بالقاهرة.

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