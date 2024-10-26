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كواليس تسجيل رامي جمال لألبومه الجديد «مش لاقيكي» - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - يواصل الفنان الفنان رامي جمال العمل التجهيزات الأخيرة لألبومه الشتوي الجديد "مش لاقيكي"، حيث من المقرر أن تُطرح أولى أغاني الألبوم بعنوان "وجوده تعبني" يوم 31 أكتوبر الجاري.

على الرغم من أن رامي جمال يضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، إلا أن هناك أغنية واحدة لم يكتمل تسجيلها في الاستوديو، رغم أنه قد بدأ العمل عليها بالفعل.

تفاصيل تعاون أحمد المالكي مع رامي جمال

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في 1 يناير 2025. حيث سيتعاون المالكي مع رامي في أغنيتين، إحداهما تحمل كلمات المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والأخرى ستكون من كلماته وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري.

رامي جمال، الذي عُرف بأسلوبه الدرامي، يستعد لطرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي" بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك". ويعقد الأمل على أن يحظى هذا الألبوم بقبول واسع بين جمهوره، خاصةً بعد تعاونه الناجح مع الشاعر إبراهيم جاد في الأغنية الرئيسية، والتي سبق أن أثمرت عن نجاح أغنية "أدبتنا الدنيا".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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