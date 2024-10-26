مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هي الفنانة دنيا عبد العزيز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - دنيا عبد العزيز.. تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز، محرك البحث الشهير «جوجل» مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما استقبلت مولودتها الأولى.

دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى

واستقبلت الفنانة دنيا عبد العزيز، طفلتها الأولى التي أطلقت عليها اسم «جودي» على اسم والدتها التي رحلت عن عالمنا في أبريل 2020.

ونشرت دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بزوجها المهندس مصطفى كامل، ظهرا خلالها وهما متشابكا الأيدي وبينهما حذاء طفلتهما.

وعلقت دنيا عبد العزيز: 24/10/2024 الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يا رب».

من هي دنيا عبد العزيز؟

ولدت دنيا عبد العزيز في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت.

عرضت الفنانة دلال عبد العزيز على والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، القيام بأداء دور صغير في فيلم «صراع الزوجات» للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي.

وتوالت الأعمال الفنية بعدها لتقدم فيلم «الجراج»، الذي كان بمثابة نقلة فنية لها، حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

من هو زوج الفنانة دنيا عبد العزيز؟

أعلنت دنيا عبد العزيز، في يوم 22 فبراير 2022، عن عقد قرانها من المهندس مصطفى كامل، الذي هو من خارج الوسط الفني، ونُشرت صور زفافها مع زوجها بحضور أهلها وعدد من الفنانين.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

وكان آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل المداح «أسطورة العودة»، من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب هبة مجدي، خالد سرحان، محمد عز.. وغيرهم.

والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.