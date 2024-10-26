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مشاهير العرب - بعد أزمة والدها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أزمة والدها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمة والدها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة هند عبد الحليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:54 مساءً - هند عبد الحليم .. تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة هند عبد الحليم

وشاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها من خلال خاصية استوري عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة ليدها وهي تضع الـ «كانيولا»، وعلقت عليها: «يا رب»، وكانت الصورة تفيد بتواجدها بالمستشفى من 6 أيام، وتتلقي المحاليل الطبية.

هند عبد الحليم

مرض والد هند عبد الحليم

جاء ذلك بعدما أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، مرض والدها وطالبت جمهورها بالدعاء له، ونشرت «هند صورة تجمعها بوالدها قائلة: «اللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبي بشفائك، وداوي أبي بدوائك، وعافي أبي بعافيتك من بلائك واشفِ جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين الف سلامة عليك يا حبيبي».

آخر أعمال هند عبد الحليم

يُذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وقام ببطولته كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، سلوى محمد علي، هاجر عفيفي، ومن إخراج كريم العدل.

هند عبد الحليم

تدور أحداث المسلسل حول «فيروز» التي جسدت شخصتها الفنانة ريهام عبد الغفور التي تزوجت من رجل أكبر منها في السن بسبب ضغط والدتها وتنجب منه فتاة وهي «مريم»، وخلال الأحداث تتزوج مريم من عمر الذي يكبرها في العمر أيضا، تقع فيروز في حب عمر وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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