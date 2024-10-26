وفاة والد الفنان أحمد طارق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أعلن الفنان أحمد طارق عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاة والده.



الفنان أحمد طارق



وكتب أحمد طارق:" انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الدكتور على طارق محمد أنور إسماعيل وستقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر وسيواري جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.. اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.. نسألكم الدعاء".

كان آخر أعمال أحمد طارق مسلسل "البحث عن علا 2" العمل من بطولة هند صبري وظافر العابدين وندى موسى وسوسن بدر وطارق الابياري وأحمد طارق وهاني عادل.

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