حفل غنائي لـ أنغام في أبو ظبي نهاية ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - تًحيى المطربة أنغام حفلًا غنائيًّا نهاية ديسمبر المقبل في أبو ظبي، على مسرح مهرجان الشيخ زايد، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أنغام تطرح أغنية وبقالك قلب

وطرحت أنغام أغنية "وبقالك قلب"، من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى توفي منذ 17 عامًا، كما طرحت أغنية "هو أنت مين" من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وكشفت أنغام الستار عن أغنيات ألبومها الجديد "تيجى نسيب"الشهر الماضي، والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتى نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية.

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