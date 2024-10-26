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حفل غنائي لـ أنغام في أبو ظبي نهاية ديسمبر - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - تًحيى المطربة أنغام حفلًا غنائيًّا نهاية  ديسمبر المقبل في أبو ظبي، على مسرح مهرجان الشيخ زايد، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

 

أنغام تطرح أغنية وبقالك قلب 

وطرحت أنغام  أغنية "وبقالك قلب"،  من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى توفي منذ 17 عامًا، كما طرحت أغنية "هو أنت مين"  من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

 

وكشفت أنغام الستار عن أغنيات ألبومها الجديد "تيجى نسيب"الشهر الماضي، والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتى نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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