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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «الطائر الرفراف» الحلقة 80 مترجمة.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «الطائر الرفراف» الحلقة 80 مترجمة.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «الطائر الرفراف» الحلقة 80 مترجمة.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - يتوق محبو الدراما التركية لمعرفة كل جديد عن مسلسل «طائر الرفراف» الحلقة 80، الذي حصد إعجابهم بأحداثه المشوقة، حيث تمكن ذلك العمل الدرامي التركي من أن يخطف قلوب المشاهدين بقصته المميزة وشخصياته المتنوعة.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 80 مترجمة بجودة عالية HD والقنوات الناقلة.

مسلسل طائر الرفراف

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 80

يعرض مسلسل الطائر الرفراف يوم الجمعة فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء وهذا على قناة star tv.

كما يمكن أيضا مشاهدة حلقات المسلسل كامل بأعلى جودة ودقة وبدون تقطيع عبر منصة شاهد.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف على قناة star tv، ومنصة شاهد أيضا.

مسلسل طائر الرفراف

مسلسل طائر الرفراف

تدور أحداث مسلسل طائر الرفراف حول الشاب المستهتر والمدلل فريد، الذي يعيش حياة مترفة مليئة بالترف والنساء، والذي يجبر على الزواج من الفتاة البريئة سيران، ويتصادم عالم فريد الفارغ مع براءة سيران، مما يؤدي إلى صراع داخلي وتحديات كبيرة تهدد زواجهما، وبعد الزواج سوف تكتشف سيران الكثير من العيوب في شخصية فريد والتي سوف تجعلهم ينفصلان ثم يعودا مرة أخرى وتتصاعد الأحداث.

مسلسل طائر الرفراف

أبطال مسلسل طائر الرفراف

تشارك في بطولة مسلسل طائر الرفراف باقة متميزة من النجوم: منهم ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي، وبيريل بوزام، وشيتين تيكندور، وإمري التوغ.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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