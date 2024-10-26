مشاهير العرب - عايدة رياض تكشف عن زواجها بعد السبعين بحفل يحييه محمد رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - أثارت الفنانة عايدة رياض الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تصريحاتها الأخيرة عن زواجها بعد سن السبعين، مما جعل هذه الحلقة تتصدر التريند وحققت تفاعلا كبيرا فور عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة عايدة رياض، خلال استضافتها ببرنامج «مع نزار الفارس» المذاع عبر فضائية «الرابعة العراقية»: إنها مرتبطة حاليا وتنوي الزواج قريبا بالرغم من تجاوزها سن السبعين وطلبت خلال الحلقة من محمد رمضان أن يحيي حفل زفافها مجانا خاصة أنها تنوي إقامة حفل زفاف كبير ستدعو له الوسط الفني.

وأشادت عايدة رياض بموهبة محمد رمضان خاصة بعد مشاركتها التمثيل معه، مؤكدة أنه أفضل من أحمد زكي في فترة شبابه خاصة أنها عملت مع أحمد زكي في تلك الفترة مشيرة إلى أن محمد رمضان نجاحه أقوى واسرع بكثير من أحمد زكي.

كما أعلنت أن ياسمين صبري أجمل من هند رستم، مؤكدة أيضا أن مي عمر أفضل من غادة عبد الرازق ومنحتها لقب سيدة الشاشة العربية.

آخر أعمال عايدة رياض

وشاركت الفنانة عايدة رياض، في بطولة مسلسل برغم القانون، الذي تم عرضه مؤخرا، بدور أم محمود شرشر، حيث جاء المسلسل بطولة كلا من: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني.

وتترقب الفنانة عايدة رياض بشغف عرض مسلسل «إقامة جبرية» الذي يجمعها عدد من النجوم أبرزهم هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، حيث تجسد شخصية فريدة ضمن أحداث مشوقة ومفاجآت غير متوقعة.