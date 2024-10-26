مشاهير العرب - جيهان سلامة تكشف معاناتها مع سرطان نادر: «مدة الحياة المتوقعة لا تتجاوز 9 أشهر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - في رحلة مؤثرة، روت الفنانة جيهان سلامة تفاصيل كفاحها ضد مرض السرطان، ورغم الألم والمعاناة، حافظت على روحها المرحة وأملها في الشفاء.

جيهان سلامة تكشف معاناتها مع مرض السرطان

قالت جيهان سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»: إنها بدأت رحلتها مع المرض في عام 2018، عندما اكتشفت وجود ورم نادر على الرحم، مما اضطرها لإجراء عملية استئصال جزء منه.

وتابعت:«بعد فترة من العلاج، خضعت جيهان لمسح ذري، والذي أظهر ظهور ورم جديد في منطقة البطن، وهذا استدعى إجراء عملية جراحية أخرى، حيث تم استئصال الرحم بالكامل».

وأوضحت جيهان سلامة، أنها أصيبت مؤخرًا بورم نادر آخر، موضحة أن تشخيصها الأول كان خاطئًا، لافتة إلى أن المشكلة الحقيقية كانت في الغشاء الكتلوني.

وأشارت إلى أن هذا السبب استدعى إزالة جزء من القولون والمعدة خلال عملية استمرت 14 ساعة.

وتابعت: «قرأت إن العملية ممنوعة في أمريكا لأنها بتفشل، وهي مش مستحبة لأنها صعبة، واللي بيعمل العملية مش بيعيش غير من 4 إلى 9 شهور، قلت خلاص مش هعملها»، ولفتت إلى أن الطبيب المعالج لها أخبرها أن العملية صعبة بالفعل، ولكنها في مرحلة مبكرة ولابد من إجراء الجراحة.

وطمأنت جيهان سلامة، جمهورها بالرغم من التحديات الصحية التي واجهتها، قائلة: «أنا بخير الحمد لله».

نشأة الفنانة جيهان سلامة

ولدت جيهان سلامة عام 1970، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدمت العديد من الأعمال الناجحة، من أبرزها فيلم «بنتين من مصر»، بالإضافة إلى تقديمها مسلسلات أيضا كان من أبرزهم: «ريا وسكينة» و«الزوجة الرابعة» و«الشوارع الخلفية».