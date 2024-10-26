مشاهير العرب - «هند والدكتور نعمان» يتصدر تريند جوجل بعد 40 عاما من عرضه.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - هند والدكتور نعمان.. عاد مسلسل هند والدكتور نعمان، ليتصدر محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور 40 عامًا على عرضه، وذلك بسبب ظهور «هند» من جديد.

بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان

حلت الفنانة ليزا، التي اشتهرت في طفولتها ببطولة مسلسل هند والدكتور نعمان، وقدمت دور الطفلة هند، حفيدة الفنان كمال الشناوي في العمل، ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي» عبر قناة ON، بعد سنوات من غيابها عن مصر.

سبب اختفاء الفنانة ليزا

قالت الفنانة ليزا: إن سبب اختفائها لسنوات طويلة، بعد تقديم مسلسل هند والدكتور نعمان، هو هجرتها برفقة أسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت ليزا، أن أسرتها قررت الهجرة إلى أمريكا وهي في عمر 12 عاماً وتحديداً في عام 1989، لافتة إلى أنها عندما وصلت أمريكا كانت تبكي هي وأشقائها بشدة بسبب قرار الهجرة.

واستطردت: «أنا قعدت 3 سنين حالتي صعبة، لم أشعر بالفرحة نهائي، وأخواتي كلهم كذلك لم يكونوا سعداء بهذا القرار، ووحشتنا عيشتنا وشقتنا ومصر، وكل حاجة كانت وحشتنا قوي».

مسلسل هند والدكتور نعمان

وتحدثت ليزا، عن مشاركتها في مسلسل هند والدكتور نعمان، قالت إنها كانت في ربيعها السابع أثناء تصوير المسلسل، لذلك لم تدرك في طفولتها أن العمل حقق نجاحاً كبيراً وأنها أصبحت طفلة شهيرة.

وقالت ليزا: «أول مرة عرفت إني مشهورة وقت عرض المسلسل للمرة التانية، كنا في المصيف والناس كانت بتسيب المصيف وتروح تتفرج على المسلسل، دي كانت أول مرة أعرف بجد إني مشهورة، لم أتعلم التمثيل، بل كنت أقدم دوري بطريقة طبيعية، وانفذ ما يُطلب مني».