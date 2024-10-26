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منة القيعي تثير الجدل بمنشور غامض عن شخص يهاجم مصر - أخبار كلمتك

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منة القيعي تثير الجدل بمنشور غامض عن شخص يهاجم مصر - أخبار كلمتك

منة القيعي تثير الجدل بمنشور غامض عن شخص يهاجم مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - أثارت الشاعرة منة القيعي الجدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن قامت بنشر تدوينة تهاجم فيها شخصًا يهاجم مصر.

وكتب منة: "عمري ما بصدر أحكام لما بلاقي إعلامي أو شخصية شهيرة بيشتغل برا وعمره ما بيتجرأ ينتقد المكان اللي هو شغال فيه، أولًا عشان بتفهم فكرة أكل العيش وبتفهم فكرة إن كل دولة ليها سياساتها وانضباطها ومعاييرها وتمام، مفهوم ومقبول ومبروك".

وتابعت:"لكن تحترم البلد اللي أنت شغال فيها وتلتزم الصمت طبقًا لمعايير البلد دي وبعدين تفضل صبح وليل تنتقد وتتريق وتشاور وتعاير وتذم في مصر، بلدك، علشان تبان جامد وبتتكلم… معلش، أنت كدا مش محترم، وجبان، ومنافق، والله عيب".

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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