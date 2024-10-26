منة القيعي تثير الجدل بمنشور غامض عن شخص يهاجم مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - أثارت الشاعرة منة القيعي الجدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن قامت بنشر تدوينة تهاجم فيها شخصًا يهاجم مصر.

وكتب منة: "عمري ما بصدر أحكام لما بلاقي إعلامي أو شخصية شهيرة بيشتغل برا وعمره ما بيتجرأ ينتقد المكان اللي هو شغال فيه، أولًا عشان بتفهم فكرة أكل العيش وبتفهم فكرة إن كل دولة ليها سياساتها وانضباطها ومعاييرها وتمام، مفهوم ومقبول ومبروك".

وتابعت:"لكن تحترم البلد اللي أنت شغال فيها وتلتزم الصمت طبقًا لمعايير البلد دي وبعدين تفضل صبح وليل تنتقد وتتريق وتشاور وتعاير وتذم في مصر، بلدك، علشان تبان جامد وبتتكلم… معلش، أنت كدا مش محترم، وجبان، ومنافق، والله عيب".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.