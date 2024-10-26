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مشاهير العرب - عايدة رياض تكشف تفاصيل زواجها العرفي.. وكواليس مشاجرتها مع عادل إمام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عايدة رياض تكشف تفاصيل زواجها العرفي.. وكواليس مشاجرتها مع عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عايدة رياض تكشف تفاصيل زواجها العرفي.. وكواليس مشاجرتها مع عادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - عايدة رياض.. حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة على برنامج «مع نزار الفارس» الذي يعرض على القناة الرابعة العراقية، لتكشف عن الكثير من أسرار حياتها تتحدث عنها لأول مرة.

عايدة رياض تكشف تفاصيل زواجها العرفي

وكشفت الفنانة عايدة رياض لأول مرة مرة، أثناء استضافتها مع الإعلامي نزاز الفارس، عن زواجها العرفي لمدة 10 سنوات، من شخص كانت تجمعها علاقة حب به قبل زواجها الأول من محرم فؤاد.

وتابعت عايدة رياض حديثها: «تزوجت لمدة 10 سنوات عرفيًا، من شخص بسيط وعادي، وكانت هناك ظروف تمنع إعلان هذا الزواج، حيث انه كان متزوج ولديه أطفال، فقد كنت زوجة ثانية».

كواليس مشاجرة عايدة رياض مع عادل إمام

وتابعت عايدة، كاشفة عن كواليس وتفاصيل مشهد مشاجرتها مع الزعيم عادل إمام، ضمن مشاهد فيلم اللعب مع الكبار، لافتة بإنه مشهد دمه خفيف وحقيقي.

عايدة رياض وعادل إمام

وقالت عايدة رياض: «إحنا بنعمل بروفة حركة، وعشان أنا كنت راقصة في فرقة الفنون الشعبية وعندي لياقة بدنية، فخاف مني وقال لي: «عايدة، خلي بالك، ساعة التصوير توديني في داهية».

واستطردت: «قلت له متخافش وقت التصوير هعمل كونترول جامد جدا»، وأول ما بدأنا التصوير، وحدث الاندماج وبدأ يضرب، أنا اندمجت وضربته بالرأس، فشتمني».

عايدة رياض

آخر أعمال عايدة رياض

وتعد آخر أعمال للفنانة عايدة رياض، كان مسلسل «برغم القانون» الذي يعرض في الفترة الحالية، ومن بطولة إيمان العاصي، محمد القس، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، وليد فواز.. وغيرهم من النجوم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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