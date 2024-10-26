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محمود قابيل أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

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محمود قابيل أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمود قابيل أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - تعاقد الفنان محمود قابيل منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر أن يتم تصوير أحداثه منتصف نوفبر القادم.


تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنانة آيتن عامر لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل؛ مما يجعلهما تدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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