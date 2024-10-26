ترشيح درة لمشاركة عمرو سعد بطولة "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:28 صباحاً - تتفاوض الشركة المنتجة مع الفنانة التونسية درة للمشاركة في بطولة مسلسل “سيد الناس” أمام الفنان عمرو سعد، وذلك بعد اعتذار كل من “غادة عادل وإيمان العاصي” عن المشاركة في العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي معها.

مسلسل “سيد الناس”

وكشف مصدر من داخل العمل أن كل حلقات المسلسل سوف يتم تصويرها داخل مصر، وذلك بعد الأحداث الجارية في لبنان، كما أن فريق عمل المسلسل يعكف حاليًّا على بناء الديكورات الرئيسية للمسلسل ببعض الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

ومن المفترض أن يبدأ يبدأ الفنان عمرو سعد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “سيد الناس” يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير، التي تشهد أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي مشغول حاليّا بتصوير مسلسل آخر، وهو "إش إش"، بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة كل من: انتصار وهالة صدقي ودينا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا.

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