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أحمد حسن يخرج "شباب امرأة" لغادة عبد الرازق - أخبار كلمتك

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أحمد حسن يخرج "شباب امرأة" لغادة عبد الرازق - أخبار كلمتك

أحمد حسن يخرج "شباب امرأة" لغادة عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - تعاقدت الجهة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة” مع المخرج الشاب أحمد حسن ليتولى مهمة إخراج مسلسل “شباب امرأة” لغادة عبدالرازق، بعد اعتذار المخرجة نادين خان عن إخراج العمل.


وجاء اعتذار نادين خان بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، كما بدأ الكاتب محمد سليمان عبد الملك في كتابة حلقات العمل.


قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله

وفيلم “شباب امرأة” يعد أهم 100 فيلم، في تاريخ السينما، وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.
وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرون. وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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