تامر عاشور يتألق بواحدة من أقوى حفلاته في فاميلي بارك بحضور كامل العدد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".

حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، انت اخترت، مكلملناش، هيجيلي موجوع”.

كما قدم تامر عاشور أيضا عددا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

حفل تامر عاشور في السعودية

وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار “كامل العدد”، أيضا.

وغنى تامر عاشور أيضًا خلال الحفل لأنغام أغنية “يا ريتك فاهمني”، كما أنه قدم أغنية “قلبك يا حول الله” لبهاء سلطان، بالإضافة إلى غنائه أغنية “من العشم” للهضبة عمرو دياب وسط تفاعل كبير من الحضور.

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