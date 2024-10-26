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يستهلها محمد رفعت ويختتمها شعيشع، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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يستهلها محمد رفعت ويختتمها شعيشع، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

يستهلها محمد رفعت ويختتمها شعيشع، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:22 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم السبت 23 ربيع آخر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم  بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور  فصلت/ الانفطار/ الطارق/ البلد 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورة هود  15 ق.


52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبو الحجاج وما تيسر من سورة التوبة  15ق.


12:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة فاطر   30ق.


13:58 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعماني وما تيسر من سورتي الحج / المؤمنون  30ق.


14:37 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورتي المجادلة والحشر 15ق.


أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب حمودة   5ق الساعة 15:58، ومصحف مجود للشيخ  محمد صديق المنشاوى من سورة الأنبياء   29ق
 

18:18 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  علي حجاج السويسي وما تيسر من سورتي الفرقان/ الشعراء 30ق.


18:52 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة البقرة  15ق.


19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد هليل  وما تيسر من سورتى النجم والقمر  30ق.


20:21 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  صلاح شمس الدين وما تيسر من سورتى الطلاق/ التحريم  28ق.


22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الإسراء30ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق.


024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سور الواقعة/ الحديد/ التغابن 44ق.


01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل نوار  وما تيسر من سورة الحجر   15ق.


02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد عبدالحليم سلامة  وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.


04:13 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص   29ق.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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