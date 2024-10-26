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مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة، نهاية سعيدة لكل الأبطال - أخبار كلمتك

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مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة، نهاية سعيدة لكل الأبطال - أخبار كلمتك

مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة، نهاية سعيدة لكل الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:15 صباحاً - قدمت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة لكل أبطال المسلسل، والبداية مع ديدي وصبحي، حيث يذهب الأخير برفقة والدته إلى الشيف أبو المجد لطلب يد ديدي، وبالرغم من قلق أبو المجد ورفضه للفكرة بحجة أن ابنته صغيرة في السن إلا أنه وافق بعد ضغط ديدي عليه وتمت قراءة الفاتحة. 

ولأنها تحتاج إلى كتابة وصفتها الخاصة في الكتاب، تشعر ديدي بالتوتر ويقنعها صبحي بالاشتراك في مسابقة للطبخ ويدعمها ويساندها وبدأ الجميع في تشجيعها على الاستعداد للمسابقة وإعداد وصفة السردين بالبطاطس التي لاقت إعجاب لجنة التحكيم ومكنتها من الصعود للمرحلة التالية من المسابقة.

ويعثر صبحي على محل أحلامه ويخبر ديدي انه بصدد افتتاح مطعمه فتدعمه وتشجعه ويسانده زملائه في المطعم، ويقرر الثنائي ترك الكتاب بالمطعم كما وجدوه لعله ينفع أحد غيرهم مثلما غير حياتهما، وبالفعل يعد الثنائي المطعم ويتشاركان في كل التفاصيل.

أما الشيف حسن فيحقق حلمه ويصبح هو المدير الجديد لمطعم الحبايب بعد رحيل صبحي وديدي، وتحقق غاليك حلمها بأن تكون أم من خلال تبني طفل يتيم هي وزوجها سليمان، بينما يحصل ابن مو بشندي على فرصة الالتحاق بنادي في بلجيكا للعب كرة القدم وتحقيق حلم والده.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب 

مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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