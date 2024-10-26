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مشاهير العرب - نسمة محجوب تكشف لأول مرة كواليس أغنيتها الجديدة «مش شاغلين بالنا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نسمة محجوب تكشف لأول مرة كواليس أغنيتها الجديدة «مش شاغلين بالنا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نسمة محجوب تكشف لأول مرة كواليس أغنيتها الجديدة «مش شاغلين بالنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - كشفت المطربة نسمة محجوب، عن كواليس تحضير أغنيتها الجديدة «مش شاغلين بالنا»، حيث تخوض من خلالها تجربة التلحين لأول مرة.

وأضافت نسمة محجوب في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «لحنت قبل كده حاجة معينة، لكن أغنية مش شاغلين بالنا يعتبر أول تجربة ليا، ومش عارفة التجربة هتبقى ناجحة ولا فاشلة».

وأوضحت نسمة محجوب، أن أغنية «مش شاغلين بالنا»، كان يتم التحضير لطرحها بموسم فصل الصيف، وتصوير الفيديو كليب في أجواء على البحر والشاطئ، لكن اتأخرنا في الإنتهاء منها، وهي أغنية تدعوا للانبساط وتتناسب مع جميع فصول السنة.

وتطرقت نسمة محجوب خلال اللقاء، للحديث عن جروبات الماميز، قائلة: «أنا لسة ولادي في الحضانة، مفيش جروب ماميز قوي، لكن أنا متخيلة الأحداث اللي جاية في الجروبات دي، وتقريبًا أنا مش هدخل الجروبات دي».

وتابعت نسمة محجوب، أن التحضيرات لأغنية «مش شاغلين بالنا» استغرقت قرابة شهر ونصف، وقيامها بتلحين الأغنية جاء بالصدفة، قائلة: «كنت قاعدة لوحدي بعد حفلة، الوحي نزل، وحسيت الكلمات مع اللحن وبدأت جملة تجيب التانية، وكانت مجرد تجربة نعمل عليها توزيع ونالت اعجاب الموزع».

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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