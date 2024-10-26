مشاهير العرب - «سميتها على اسم والدتي».. دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى «جودي مصطفى كامل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن إنجاب طفلتها الأولى والتي أطلقت عليها اسم «جودي» وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت دنيا عبد العزيز، صورة تجمعها بزوجها المهندس مصطفى كامل، ظهرا خلالها وهما متشابكا الأيدي وبينهما حذاء طفلتهما جودي، وعلقت: 24/10/2024 الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يارب».

وكانت قد احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بزواجها على المهندس مصطفى كامل، في شهر مايو عام 2022، في حفل عائلي بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات الفن.

وتعد آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز، مسلسل المداح الجزء الرابع «أسطورة العودة»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.