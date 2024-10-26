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بطلة هند والدكتور نعمان: لعبت الدور بتلقائية وما توقعتش نجاح المسلسل بالشكل ده (فيديو) - أخبار كلمتك

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بطلة هند والدكتور نعمان: لعبت الدور بتلقائية وما توقعتش نجاح المسلسل بالشكل ده (فيديو) - أخبار كلمتك

بطلة هند والدكتور نعمان: لعبت الدور بتلقائية وما توقعتش نجاح المسلسل بالشكل ده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:04 صباحاً - كشفت  الفنانة ليزا التي جسدت دور الطفلة حفيدة كمال الشناوي،  عن ذكرياتها مع نجاح مسلسل هند والدكتور نعمان، مشيرة إلى أنها لم تتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل.

 

ليزا مع منى الشاذلي 

وقالت خلال لقائها مع منى الشاذلي: “أنا ما كنتش أعرف إن كل دا هيحصل، احنا كنا في مصيف أنا وإخواتي، والمسلسل كان بيتعرض للمرة التانية، ولاقيت كل الناس ماشية من “المصيف” علشان يتفرجوا على التلفزيون، واحنا كنا بنروح البحر، ورد فعل الناس وقتها عرفني إنهم بيتفرجوا عليَّ للمرة الأولى في مسلسل هند والدكتور نعمان”. 

وأكدت ليزا من خلال اللقاء أنها تعلمت التمثيل من تلقاء نفسها، متابعة: “التمثيل بيجي لوحده على طول، بتكلم وعندي حاجة أقولها ومش بتكسف”، مشيرة إلى أنها لعبت الدور بتلقائية وما حدش علمني حاجة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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