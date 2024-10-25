الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

إنجي علاء: "القصة الكاملة" سيبهر الجمهور، وهذه آخر تطورات "الراكون" (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنجي علاء: "القصة الكاملة" سيبهر الجمهور، وهذه آخر تطورات "الراكون" (فيديو) - أخبار كلمتك

إنجي علاء: "القصة الكاملة" سيبهر الجمهور، وهذه آخر تطورات "الراكون" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - تحدثت الكاتبة إنجي علاء عن المشروع الدرامي "القصة الكاملة" الذي يعد أحدث المشاريع الفنية التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع مختلف، والجمهور سيتفاعل معه. 

مشروع القصة الكاملة 

وأضافت إنجي علاء في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: " فكرة إن جرائم حقيقية حصلت في أرض الواقع في مصر والوطن العربي تتنفذ على الشاشة بالشكل ده أمر مثير للغاية.. كمان عشان اقدر اكتب عن الجرائم دي واتكلم عنها سمعت وعرفت العشرات عن تفاصيلها واعتقد هتكون مبهرة جدا للجمهور". 

وتابعت إنجي علاء: "هذه النوعية من الأعمال الدرامية فيها جزء ايجابي جدا عندما تقدم من خلال الدراما.. وممكن تكون سبب في تفادي تحويل شخص بريء لمجرم لأي سبب أو ظرف تعرض له في حياته".

مسلسل الراكون 

وعن التفاصيل الأخيرة لمسلسل "الراكون" بطولة طليقها النجم يوسف الشريف أردفت: "مسلسل الراكون متحضر وموعد عرضه عند شركة الإنتاج واعتقد بعد رمضان المقبل هنعرف التفاصيل". 

البعد عن الكتابة الروائية 

وعن سبب بعدها عن الكتابة الروائية أكدت أن ذلك يعود لسبب الكتابة للتلفزيون، والتي تستغرق وقتا طويلا في التحضير ،وانا أيضا بحب احضر تصوير ذلك.. لكن في مشروع رواية جديدة أنا في نصها ولسه بكملها وان شاء الله الحق اخلصها". 

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم. 

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

رامي جمال ينتهي من تسجيل أغاني ألبومه الجديد ويستعد لطرحه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق