إنجي علاء: "القصة الكاملة" سيبهر الجمهور، وهذه آخر تطورات "الراكون" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - تحدثت الكاتبة إنجي علاء عن المشروع الدرامي "القصة الكاملة" الذي يعد أحدث المشاريع الفنية التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع مختلف، والجمهور سيتفاعل معه.

مشروع القصة الكاملة

وأضافت إنجي علاء في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: " فكرة إن جرائم حقيقية حصلت في أرض الواقع في مصر والوطن العربي تتنفذ على الشاشة بالشكل ده أمر مثير للغاية.. كمان عشان اقدر اكتب عن الجرائم دي واتكلم عنها سمعت وعرفت العشرات عن تفاصيلها واعتقد هتكون مبهرة جدا للجمهور".

وتابعت إنجي علاء: "هذه النوعية من الأعمال الدرامية فيها جزء ايجابي جدا عندما تقدم من خلال الدراما.. وممكن تكون سبب في تفادي تحويل شخص بريء لمجرم لأي سبب أو ظرف تعرض له في حياته".

مسلسل الراكون

وعن التفاصيل الأخيرة لمسلسل "الراكون" بطولة طليقها النجم يوسف الشريف أردفت: "مسلسل الراكون متحضر وموعد عرضه عند شركة الإنتاج واعتقد بعد رمضان المقبل هنعرف التفاصيل".

البعد عن الكتابة الروائية

وعن سبب بعدها عن الكتابة الروائية أكدت أن ذلك يعود لسبب الكتابة للتلفزيون، والتي تستغرق وقتا طويلا في التحضير ،وانا أيضا بحب احضر تصوير ذلك.. لكن في مشروع رواية جديدة أنا في نصها ولسه بكملها وان شاء الله الحق اخلصها".

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

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