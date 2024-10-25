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شاهد، تجهيزات ضخمة لحفل ليلة عبد الوهاب بالسعودية - أخبار كلمتك

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شاهد، تجهيزات ضخمة لحفل ليلة عبد الوهاب بالسعودية - أخبار كلمتك

شاهد، تجهيزات ضخمة لحفل ليلة عبد الوهاب بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 09:44 م 10/25/2024 9:44:13 PM

حفل ليلة عبد الوهاب،
حفل ليلة عبد الوهاب، كلمتك

كشفت الشركة المنظمة عن التجهيزات الضخمة الذي يشهده حفل ليلة عبد الوهاب، المقام على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وشهد الحفل تجيهزات تواكب أجواء الحدث عن وجود عدد من الجرامفونات، باعتبارها واحدة من أبرز مشغلي الموسيقى في وقت جيل الموسيقار محمد عبد الوهاب.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.


يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعًا، بل كان أيضًا واحدًا من أساطين الطرب ومبتكرًا موسيقيًّا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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