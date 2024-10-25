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مشاهير العرب - عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بالكويت «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بالكويت «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بالكويت «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس في الكويت على مسرح أرينا الذي يعد أضخم مسرح حفلات في دولة الكويت.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور، حيث بدأ كعادته بأغنية يا أنا يا لأ التي ألهبت حماس الجمهور.

حفل عمرو دياب في الكويت

وقدم الهضبة باقة من أجمل أغنياته مثل يا أنا يا لا وده لو اتساب وبحبه وبرج الحوت ونقول ايه ووياه وشكرا من هنا لبكرة، وقمرين وتملي معاك.

كما قام عمرو دياب بغناء ميدلي يضم أغاني نور العين وليلي نهاري و العالم الله، كما قدم ميدلي آخر غنا فيه: يدق الباب و هي عاملة ايه و تنسى واحدة"، بالإضافة إلى، يتعلموا ويا قمر قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

عمرو دياب في الكويت

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا ضخما أول أمس في دبي وشهد الحفل حضورا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع والمال، خاصة وأن الحفل يعد الأكبر الأضخم في هذا الإطار.

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا مع منصة أنغامي في كايرو جيت، يوم الجمعة 8 نوفمبر المقبل، تحت شعار “حدث العام”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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