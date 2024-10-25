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مشاهير العرب - آخر تطورات قضية سعد الصغير وموعد محاكمته (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر تطورات قضية سعد الصغير وموعد محاكمته (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات قضية سعد الصغير وموعد محاكمته (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - يبحث قطاع كبير من الجمهور المحبين للفنان سعد الصغير عن تفاصيل قضيته مع طليقته رانيا صالح خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقامت دعوى قضائية ضده بالسب والقذف رغم اعتذاره المتكرر لها.

ومن المقرر، أن تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على سعد الصغير بتهمة السب والقذف، وخاصة أنها رفضت التصالح معه عندما عرض عليها.

المطرب الشعبي سعد الصغير

ومن ناحية آخرى، كشف دفاع رانيا صالح، أن النجم سعد الصغير لم يتواجد في الجلسة، وذلك لحبسه على ذمة قضية آخرى، مشيرا إلى أنه طلب من المحكمة بإحالة القضية للتحقيق لسماع أقوال سعد الصغير في اتهامه بسب وقذف موكلته.

وقدم الدفاع للمحكمة حافظة مستندات وفلاشة ضوئية تحتوي على مقاطع فيديو تثبت سب المطرب سعد الصغير لطليقته.

طليقة سعد الصغير

وكشفت تحقيقات النيابة، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت مؤخرا بلاغًا ضد سعد الصغير وطليقته، برلنتي عامر، تقدمت به طليقته رانيا صالح اتهمت فيه الفنان سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

تابعت مقدمة البلاغ، أن سعد الصغير وبرلنتي هدداها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وبرلنتي وعدم التعرض لها وحمايتها.

ومن جانبه توجه محامى سعد الصغير إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرا يتهم فيه طليقة موكله بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مبررا ذلك بطلبها مبالغ مالية من سعد الصغير وابتزازه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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