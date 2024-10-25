مشاهير العرب - «وجوده تعبني».. رامي جمال يستعد لطرح أحدث أعماله في هذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن موعد انطلاقه أحدث أعماله التي تحمل اسم «وجوده تعبني»، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا انطلاقتها خلال الفترة المقبلة.

وشارك رامي جمال، عبر حسابه الرسمي، البوستر التسويقي لأغنية «وجوده تعبني»، مشيرا إلى موعد طرحها المقرر أن يكون في 31 أكتوبر الجاري، من ألبوم «مش لاقيكي».

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر، أن رامي جمال يعيش حالة من النشاط الفني في لوقت الحالي، حيث طرح عدد من الأعمال لألبوم خليني أشوفك في صيف 2024، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وكانت آخر أعمال رامي جمال، أغنية «مش عايشين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية مش عايشين لـ رامي جمال، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

وتقول كلمات أغنية مش عايشين كالآتي: «متفارقين، وبعيد عن بعض احنا الاتنين، وتعبنا البعض بقالنا سنين، بنكابر ليه، وبنعمل فيها أننا ناسيين، الحقيقة أن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها، لسه بندور عليها، في الأماكن والأغاني».

أغنية برود ببرود

بالإضافة إلى، أغنية «برود ببرود»، التي طرحها مؤخرا أيضا، كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر.