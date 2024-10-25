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مشاهير العرب - بعد إصابة جورجينا.. تطورات حالتها الصحية ورسالتها لممرضي وأطباء السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إصابة جورجينا.. تطورات حالتها الصحية ورسالتها لممرضي وأطباء السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إصابة جورجينا.. تطورات حالتها الصحية ورسالتها لممرضي وأطباء السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة، جورجينا رودريغيز، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد تعرضها لوعكة صحية مزمنة أسفرت عن دخولها المستشفى.

وكشفت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تطورات حالتها الصحية عقب دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها أصيبت بالتهاب رئوي حاد نقلت للرعاية الصحية، ووضعت تحت العناية لمدة 4 أيام قبل خروجها من المستشفى.

جورجينا

وكانت جورجينا، نشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تكشف من خلالها عن حالتها الصحية، قائلة: «أخيرًا عدت إلى المنزل، قضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن، لكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي.. ويجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى، لقد اعتنوا بي، شكرًا لكم جميعًا على هذا الاهتمام الرائع، وممتنة جدًا لتلك الإقامة الرائعة».

جورجينا تطلق مشروعها الأول

وفي وقت سابق، تصدر اسم جورجينا رودريجيز، التريند على محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حفل إطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسم «سينس»، وذلك بالتعاون مع شركات العطور العالمية.

كريستيانو رونالدو وجورجينا

احتفال جورجينا بإطلاق عطرها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ جورجينا، وهي ترحب بالمشاهير والسيدات في حفل إطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسم «سينس بـ المملكة العربية السعودية وخاصة في مدينة الرياض.

وارتدت «جورجينا رودريجيز»، في الحفل فستان أسود قصير يغطي الركبة بأكمام طويلة، تاركة شعرها منسدلاً، واعتمدت على وضع القليل من المكياج الهادي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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