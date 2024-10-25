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مشاهير العرب - من هو الفنان عمرو القاضي الذي تصدر تريند «جوجل»؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من هو الفنان عمرو القاضي الذي تصدر تريند «جوجل»؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من هو الفنان عمرو القاضي الذي تصدر تريند «جوجل»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - استحوذ الفنان عمرو القاضي على مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ودع والدته إلى مثواها الأخير صباح الجمعة من مسجد السيدة نفسية، بعد رحيلها عن عالمنا أمس الخميس دون الكشف عن تفاصيل.

في هذا السياق، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز المعلومات عن عمرو القاضي، بعد وفاة والدته.

عمرو القاضي

من هو الفنان عمرو القاضي

- عمرو القاضي، ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية في عام 2005، من خلال فيلم الحاسة السابعة.

- وتخرّج من كلية إدارة الفنادق عام1992م، ولكن ميول عمرو الفنية دفعته لتطوير موهبته في التمثيل من خلال الدراسة بأكاديمية الفنون.

- حاز على شهادة الإخراج والتمثيل من أكاديمية الفنون عام 2003، وكان أول ظهور لعمرو من خلال برنامج «يالا شباب».

- قدم عمرو القاضي أكثر من 35 عمل متنوع بين الدراما والسينما، ففي الدراما قدم عدد من الأدوار المختلفة بين مسلسل الملك فاروق، والدالي، وشارع عبد العزيز، نابليون والمحروسة، وتحت السيطرة.

عمرو القاضي

وفاة والدة عمرو القاضي

وكان عمرو القاضي، قد أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى موعد ومكان العزاء.

وكتب عمرو القاضي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» معلنا عن وفاة والدته، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))، توفيت إلي رحمة الله تعالي أمي الحبيبة الغالية ونور عيني وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسه بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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