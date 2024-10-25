جيهان سلامة تكشف تفاصيل رحلة علاجها من المرض الخبيث (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - ياسمين عز ، كشفت الممثلة جيهان سلامة سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخر أعمالها في 2018 بمشاركتها في فيلم “صابرة”، وأكدت أنها كانت تعاني من المرض الخبيث، وأجرت أكتر من عملية جراحية، وذلك في عام 2018

معاناة جيهان سلامة مع مرض السرطان

وأكدت جيهان سلامة خلال لقائها مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" أنها أصيبت في عام 2018 بورم في الرحم واضطرت إلي استئصال جزء منه، لتكتشف بعدها بوجود ورم ثان في منطقة البطن بعد إجرائها للمسح الذري.

وأضافت:"جيهان" أنها أجرت عملية صعبة بعد اكتشافها ورما آخر في منطقة البطن، واضطرت إلي استئصال جزء من المعدة والقولون، مشيرة إلي أنها دخلت غرفة العمليات لمدة 14 ساعة، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض إجراء هذا النوع من العمليات.

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