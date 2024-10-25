الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

رانيا يوسف وأمينة خليل الأبرز، نجوم ونجمات الفن على ريد كاربت فيلم "ماء العين" (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رانيا يوسف وأمينة خليل الأبرز، نجوم ونجمات الفن على ريد كاربت فيلم "ماء العين" (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

رانيا يوسف وأمينة خليل الأبرز، نجوم ونجمات الفن على ريد كاربت فيلم "ماء العين" (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:52 مساءً - حرص عدد من الفنانين والفنانات على حضور ريد كاربت الفيلم التونسي “ماء العين” الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز الفنانين والفنانات الذين حضروا رانيا يوسف وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، والفنانة حسناء سيف الدين والفنانة داليا البحيري والفنانة أمينة خليل والفنان هاني رمزي وزوجته والفنانة إنجي المقدم والفنانة نجلاء بدر والكاتبة إنجي علاء والمخرج أمجد أبو العلا. 

ff2166a921.jpg
a2d1a8d697.jpg

 

a7398c06a2.jpg

 

 

d06f08410d.jpg
39bc5d830c.jpg
2632159aa0.jpg
61c0d95b09.jpg
a82627b5f0.jpg
c3b996ee78.jpg

 

2de7246a21.jpg
4ab1750a9c.jpg

 

71edc7ff8d.jpg

 

3fbdfa7342.jpg
82a6ebda16.jpg

 

167be1f3ac.jpg
f3ea79b966.jpg
463ffef84f.jpg
c5e0483777.jpg
7009a77876.jpg
c0b4ac5adc.jpg
ef020566af.jpg

 

 

 موعد عرض فيلم ماء العين

 

  ينطلق عرض الفيلم التونسى ماء العين للمخرجة مريم جُعبر  ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، الذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك فى السابعة مساء بقاعة البلازا مع إقامة سجادة حمراء تسبق عرض الفيلم الذى حظى بجولة فى العرض بعدد من المهرجانات العالمية.

وشارك فيلم ماء العين مؤخراً في المسابقة الرسمية في الدورة 74 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، كما عرض الفيلم كذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان لندن السينمائى ونافس في المسابقة الدولية المخصصة للأفلام الطويلة، ليكون مهرجان الجونة ثالث محطات الفيلم التونسي.

 

وفيلم "ماء العين" من تأليف وإخراج مريم جُعبر، وبطولة صالحة النصراوي و محمد حسين قريع و مالك مشرقي وآدم بيسا و ديا ليان وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بالشمال التونسي تنقلب حياتها رأسا على عقب و تفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها "مهدي" و"أمين" ثم عودة أحدهما من "داعش" صحبة زوجته المنقبة والحامل.

 

 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - 3 دعامات في القلب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق