مشاهير العرب - بعد وفاة والدته وتصدره التريند.. من هو الفنان أحمد عصام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - تصدر الفنان أحمد عصام مؤشرات البحث، عبر تريند جوجل ومنصات ىالتواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانه وفاة والدته اليوم الجمعة، وتشييع جنازتها من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ولهذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن الفنان أحمد عصام.

معلومات عن الفنان أحمد عصام

- أحمد عصام، ممثل مصري يبلغ من العمر 44 عام، دخل عالم التمثيل في عمر صغير حيث كانت أول أعماله بمشاركته في مسلسل الكارتون الشهير بوجي وطمطم.

- وبدأ أحمد عصام مشروعه الخاص في صناعة الألعاب النارية والخدع البصرية في عام 1998، واهتم الخدع البصرية والمؤثرات الخاصة فكانت أولى الحفلات التي شارك فيها بعروض الألعاب النارية حفلًا غنائيًا للمطرب محمد منير.

- كان حلم التمثيل قد عاد ليراود أحمد عصام مجدّدًا منذ سنوات فشارك في فيلم سنمائيّ بعنوان «نور عيني» في عام 2010.

وفاة والدة أحمد عصام

أعلن أحمد عصام، وفاة والدته، عقب صراع طويل مع المرض ودخولها العناية المركزية بأحد المستشفيات لعدة أيام.

وكتب «عصام» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمي.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

ومنذ ساعات كشف الفنان أحمد عصام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن تعرض والدته لأزمة صحية طالبا من جمهوره الدعاء لها.

ونشر أحمد عصام صورة له بصحبة والدته مُعلقا: «يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي.. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن»، لتنهال تعليقات الجمهور على منشور أحمد عصام بالدعاء لوالدته بالصحة والعافية.