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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد عصام «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد عصام «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد عصام «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - يستقبل الفنان وصانع الألعاب النارية أحمد عصام، عزاء والدته، غدا الأحد الموافق 26 أكتوبر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا اليوم الجمعة متأثرة بأزمة صحية مزمنة.

وأعلن أحمد عصام، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة، عقب صلاة المغرب بإذن الله، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز عليكم».

جنازة والدة أحمد عصام

وكانت شيعت جنازة والدة أحمد عصام، اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا صباح اليوم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة والدة أحمد عصام، وكان أول الحاضرين الفنان تامر حسني، والفنان حمادة هلال، والعديد من نجوم الفن.

أعلن أحمد عصام، وفاة والدته، بعد صراع طويل مع المرض ودخولها العناية المركزية بأحد المستشفيات لعدة أيام.

وكتب «عصام» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمي.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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