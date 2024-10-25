مشاهير العرب - علي ربيع: لن أخوض ميدان التمثيل مرة أخرى في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - استحوذ الفنان علي ربيع، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفنية، مشيرا إلى أن الجمهور المحرك الأساسي لمسيرته.

أبرز تصريحات علي ربيع في برنامج فايق ورايق

وقال علي ربيع، خلال لقائه مع برنامج فايق ورايق، إنه ينزعج من الانتقادات السلبية للجمهور التي يطلقها بعد خروج أى عمل لديه، مشيرا إلى أنه لا تكون لديه نية أخرى خلال تصوير العمل سوى إسعاد الجمهور، مضيفا أنه يقوم بالتصوير في ظروف قاسية قد تصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميا، مردفا: بلاش تدبحني، ومعملتش حاجة وحشة عشان تأذيني بالشكل دا.

وأضاف علي ربيع: اتجهت للتمثيل منذ دخولي الجامعة وذلك بسبب حب الناس لي، وليس من حبي لفكرة التمثيل فقط، ولو حدث في يوم وشعرت أن الجمهور لم يعد سعيد أو مبسوط من رؤيتي لن أمثل مرة أخرى، وهذا قرار سأنفذه، لأني اتجهت للتمثيل من أجل الناس تفرح.

وتابع: أنه يمكن أن يعتزل مجال الفن، إذا شعر أنه غير قادر على إرضاء الجمهور، الذي دخل مجال الفن من منطلق حبه له وليس من منطلق حبه لمجال التمثيل.

آخر أعمال علي ربيع

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال علي ربيع، فيلم عالماشي الذي انطلق في السينما مؤخرا.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

وضم فيلم ع الماشي عدد من نجوم الفن أبرزهم: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.