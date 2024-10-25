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بعد 35 عامًا؛ بطلة هند والدكتور نعمان في لقاء حصري مع منى الشاذلي (صور) - أخبار كلمتك

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بعد 35 عامًا؛ بطلة هند والدكتور نعمان في لقاء حصري مع منى الشاذلي (صور) - أخبار كلمتك

بعد 35 عامًا؛ بطلة هند والدكتور نعمان في لقاء حصري مع منى الشاذلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - في لقاء حصري ومليء بالمفاجآت، يستضيف برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON "، اليوم الجمعة النجمة ليزا، تلك الطفلة التي خطفت قلوب الجماهير في أدوارها الشهيرة بمسلسلات مثل "هند والدكتور نعمان" و"كراكون في الشارع". 

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لقاء بعد ٣٥ عاما 

 

بعد أكثر من 35 عامًا من الابتعاد عن الساحة الفنية والإعلامية، تعود ليزا لتروي تفاصيل رحلتها من الطفولة إلى الحياة في الولايات المتحدة ثم زيارة مصر بعد غياب.

ليزا تتحدث في اللقاء عن تجاربها الفنية الأولى، مثل تجربتها مع الفنان يونس شلبي في فيلم "الطيب أفندي"، وكيف أثر على حياتها الفنية، وقصة علاقتها مع نجوم مثل كمال الشناوي، كما تكشف ليزا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالديها وتفاصيل هجرتها إلى أمريكا.

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كما تشارك ليزا ذكرياتها عن طفولتها وحبها الكبير لمصر رغم سنوات الغياب، وقصصها الطريفة مثل موقفها في أمريكا عندما تعرضت لموقف محرج في المدرسة، وكيف كانت علاقتها بأصدقائها.

وتكشف ليزا أيضًا عن حياتها العائلية وأطفالها التوأم الذين لم يعلموا أنها كانت ممثلة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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