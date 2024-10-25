مشاهير العرب - بعد عرضها على WATCH IT.. ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - مسلسل برغم القانون.. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون من بطولة النجمة إيمان العاصي، خاصة بعد عرض الحلقة الأخيرة على منصة WATCH IT.

وأصبح مسلسل «برغم القانون» العنوان الأكثر بحثا عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة مع تصاعد الأحداث في إطار تشويقي مثير واقتراب نهاية أكرم.

موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل برغم القانون الحلقة 30

ومن المقرر، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصي، غدا السبت الموافق 26 أكتوبر، في تمام الساعة الـ 7.5 عبر شاشة ON، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث، التي تكشف عن النهاية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة ON، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، كشفت عن موعد عرض الحلقة 30 من برغم القانون، قائلة: «تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، السبت الساعة 7:30 مساءً.

أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 30

ومن المتوقع، أن تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون الكثير من التفاصيل المثيرة، حيث يصل وليد وليلى إلى المكان الذي يختبئ به أكرم، ويتم الوصول إليه، ومن ثم تلقي الشرطة القبض عليه.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين، وغيرهم من فنانين»، والعمل من تأليف جلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.