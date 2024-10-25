مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور.. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - احتفل الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بتصدر أحدث أعماله الدرامية التي تحمل اسم 6 شهور» لمنصة watch it خلال الساعات القليلة الماضية، والذي عرض لأول مرة في 23 أكتوبر الجاري.

وشارك نور النبوي صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «حب كبير للجمهور الحبيب».

موعد عرض مسلسل 6 شهور

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي، الأربعاء، ومن المقرر أن يعرض مسلسل 6 شهور عبر منصة «watch it» كل يوم أربعاء بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.

أحداث مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور، في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي العديد من النجوم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، عدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، وعلاء مرسي، مجدى بدر، تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي.