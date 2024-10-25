يسرا اللوزي تقاسم أمينة خليل بطولة لام شمسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:50 صباحاً - تعاقدت الفنانة يسرا اللوزي منذ أيام على المشاركة في بطولة مسلسل لام شمسية مع الفنانة أمينة خليل، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.



مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ الأهل أم المدرسين؟.

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

تفاصيل مسلسل "لام شمسية"

وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلي تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

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