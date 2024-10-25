مشاهير العرب - وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. «موعد ومكان تشييع الجنازة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - وفاة والدة أحمد عصام.. أعلن الفنان أحمد عصام، منذ قليل، وفاة والدته، عقب صراع طويل مع المرض ودخولها العناية المركزية بأحد المستشفيات لعدة أيام.

وكتب «عصام» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمي.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

موعد تشيع الجثمان والدة أحمد عصام

وأضاف أحمد عصام في منشوره: صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

حمادة هلال ينعى والدة الفنان أحمد عصام

من جانبه، نعى الفنان حمادة هلال، والدة الفنان أحمد عصام، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدة صديقي وأخويا الفنان أحمد عصام، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس».

وتابع حمادة هلال، داعيا بالرحمة لوالدة الفنان أحمد عصام: «اللهم اغفر لها وأرحمها وعافها واعفوا عنها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال يا غفور يا رحيم».

واختتم هلال: «خالص التعازي لأخي أحمد وكل محبي والدته، ونسال الله لكل محبيها الصبر والسلوان، ونسألكم الدعاء».

تعرض والدة أحمد عصام لأزمة صحية طارئة

ومنذ ساعات كشف الفنان أحمد عصام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن تعرض والدته لأزمة صحية طالبا من جمهوره الدعاء لها.

ونشر أحمد عصام صورة له بصحبة والدته مُعلقا: «يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي.. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن»، لتنهال تعليقات الجمهور على منشور أحمد عصام بالدعاء لوالدته بالصحة والعافية.

من هو الفنان أحمد عصام؟

واشتهر أحمد عصام بتصميم الألعاب النارية في الحفلات والمناسبات الاجتماعية الهامة وبعدها دخل مجال التمثيل وقدم أكثر من عمل منهم «ولى العهد»، و«الشك»، و«عمر وسلمى»، و«دكتور أمراض نسا».

أخر أعمال الفنان أحمد عصام

وكان أخر مسلسل قدمه أحمد عصام مسلسل «طلقتك نفسي»، والتي قدم فيها أكتر من شخصية وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور والنقاد.