وفاة والدة الفنان أحمد عصام بعد ساعات من تعرضها لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - أعلن الفنان أحمد عصام وفاة والدته بعد ساعات من تعرضها لوعكة صحية.

وقال “عصام” على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام: ”إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى .. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف .. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

كما نعى الفنان حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والدة الفنان أحمد عصام.



مرض والدة أحمد عصام



وكتب حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدة صديقي وأخويا الفنان أحمد عصام، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتابع حمادة هلال، داعيا بالرحمة لوالدة الفنان أحمد عصام: اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها.. خالص التعازي لأخي أحمد ونسألكم الدعاء.

وكانت قد نقلت والدة الفنان أحمد عصام منذ الساعات الماضية لأحد المستشفيات بسبب تعرضها لوعكة صحية.

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