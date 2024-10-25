الموت يفجع الفنان محمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:42 صباحاً - أعلن الفنان محمد العمروسي عن وفاة خاله عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث طلب من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة خال الفنان محمد العمروسي

وقال العمروسي في منشور مؤثر: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك لمحزنون، البقاء لله وحده".

واستشهد العمروسي بآيات من القرآن الكريم تعبر عن الفراق، حيث كتب: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضاف: "خالي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل تعبك في ميزان حسناتك".



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