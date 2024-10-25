مختلفة عن كل يوم، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:33 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 22 ربيع آخر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة طه 30 ق

والساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود خليل الحصري.

11:26 قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 15ق.

13:26قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيوني وما تيسر من سورة فاطر 30 ق.

14:05 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / السيد عبد الكريم الغيطاني وماتيسر من سورة سبأ 30ق

14:44قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي وما تيسر من سورة طه 15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 15:44 ومصحف مجود للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى من سورة الأنبياء 29ق

17:45 قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى يوسف/الرعد 20ق

18:19 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة القصص 30ق

18:53 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن 30ق

19:37 قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورتى إبراهيم/ الحجر 30ق

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ علي محمود وما تيسر من سورة الكهف 30ق

10:15 أمسية دينية مسجلة من رحاب المسجد الكبير بقرية ميت حبيش القبلية مركز طنطا بمحافظة الغربية الأمسية فيها تلاوة قرآنية مباركة

الشيخ قطب أحمد الطويل، وإلي كلمة لفضيلة الشيخ عادل زلط من علماء وزارة الأوقاف وإلي ابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني

الأمسية من إعداد وتقديم الاعلامي الاستاذ عبدالرحمن أبوهاشم

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 42 ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الحميد الباسوسى / وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 44 ق

01:35بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة النساء 15ق

02:22بعد منتصف الليل) للشيخ صلاح الدين عبدالرحمن وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

3:53(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورة الإسراء 25ق.

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