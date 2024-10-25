موعد عرض مسلسل وتر حساس على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:26 صباحاً - كشفت منصة يانجو بلاي عن موعد انطلاق مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، حيث من المقرر بدء عرض المسلسل على المنصة يوم الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر الجاري، ويعرض المسلسل على المنصة حصريا وقبل الشاشة على منصة يانجو بلاي.

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تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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