عروض أفلام وحوار محمود حميدة، تعرف على فعاليات اليوم في مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:08 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري، ثاني أيام فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع النجم محمود حميدة، وافتتاح معرضين، وتأتي مواعيد الفعاليات كالتالي:

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

١- مركز الجونة للمؤتمرات في تمام 1:30 ظهرًا.. افتتاح معرضين للفنون البصرية الأول بعنوان "مدن مصرية احتضنت السينما" تنسيق فني شيرين فرغل وإشراف ماريان خوري، ويعتمد على أبحاث المؤرخ إبراهيم مسيحة.

المعرض الثاني "محمد بكر: ستون عامًا من السينما"، تنسيق "فوتوبيا"، ويحتفي بالمصور محمد بكر الذي وثّق السينما المصرية عبر 60 عامًا بأكثر من 100 صورة.

٢- مسرح سيني جونة في تمام 2 مساءً.. حوار مع محمود حميدة.. ويدير الحوار مريم الخشت.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 120 د

ماء العين

10:00 مساءً | 140 د

المادة

قاعة أوديماكس

مدرسة منارة

3:00مساءً | 122 د

رسائل من صقلية

6:30 مساءً | 123 د

سي سينما 1

سحاب

2:00 مساءً | 40 د

العجوز

5:00 مساءً | 105 د

أثر الأشباح

8:00 مساءً | 119 د

سي سينما 2

طائر

3:00 مساءً | 92 د

احكيلهم عَنَّا

6:00 مساءً | 94 د

سي سينما 3

طاردة العشيقات

3:00 مساءً | 68 د

خارج الكهف

5:00 مساءً | 81 د

أوليفيا والغيوم

7:45 مساءً | 61 د

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.

كما يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci فيبرسي من مهرجان كان.

بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس غلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي.

وأيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونغفان يانغ، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".

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