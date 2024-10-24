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أبرزهم مريم الخشت وزوجها، "كابلز" تألقوا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

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أبرزهم مريم الخشت وزوجها، "كابلز" تألقوا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم مريم الخشت وزوجها، "كابلز" تألقوا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - أطل على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، عدد من “الكابلز” الذين حرصوا على الظهور معًا، وحضور حفل افتتاح الدورة السابعة. 

ومن أبرزهم: الفنانة روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي، والفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة مريم الخشت وزوجها والفنانة أروى جودة وخطيبها والفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي وأحمد داود وزوجته علا رشدي.

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وانطلقت اليوم الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

وزين شعار مهرجان الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية" شوارع وميادين مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وانتشرت لافتات وبوسترات المهرجان في الشوارع لاستقبال ضيوف الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

برنامج نافذة على فلسطين

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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