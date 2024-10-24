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مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

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مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:58 مساءً - كشفت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد ، آخر تطورات حالته  الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك.

الحالة الصحية للفنان أحمد سعد 

وأكدت علياء بسيوني في تصريح خاص لـ"كلمتك": أن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد أصبحت متحسنة بشكل كبير وملحوظ.

وكان الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للمطرب أحمد سعد، كشف آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا إجراءه عملية جراحية في الفك بنجاح تام.

المشكلة الصحية التي يعاني منها أحمد سعد

مرض أحمد سعد، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، بقناة النهار: أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكان بحاجة إلى نوع معين حديث في الزراعات، لتخطي مشكلة العظم المتآكل.

عملية جراحية حساسة ودقيقة لـ أحمد سعد

وأضاف: "العملية التي أجراها أحمد سعد دقيقة وحساسة وبحاجة إلى فريق قوي من أساتذة الجراحة، وخضوعه لبنج أو تخدير كلي، نوع العمليات في منطقة الزيجوما صعبة وحساسة للغاية، لأنها قريبة من العين".

وتابع: "أحمد سعد خضع للجراحة منذ 3 أيام ويحتاج راحة من أسبوع إلى 10 أيام للتماثل للشفاء، وقمنا بعمل تركيبة ثابتة تمكنه من العودة للغناء"

ولفت: "أحمد سعد انتهى من العملية الجراحية الكبيرة وسيخضع إلى عملية لتثبيت التركيبة المؤقتة ثم عملية التركيبة الدائمة".

وأوضح: "الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سعد ليس لها علاقة بالعمليات التجميلية التي قام بها، ولكنها مرتبطة بوجود التهابات في أعصاب الأسنان أو خراج أو تآكل في العظام أو عدم تعويض خلع الأسنان أو الضروس وعدم الزراعة".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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